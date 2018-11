Matteo Salvini e l'addio con Elisa Isoardi: «Qualcuno aveva altre priorità»

Lunedì 5 Novembre 2018, 22:12 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 22:55

Unconcentrato sul lavoro e un po' stizzito ha deciso di affidarsi, come al solito, ai social network per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Oggi è arrivata l'ufficialità della fine della sua storia d'amore con la conduttrice Elisa Isoardi e il ministro dell'Interno, in visita ufficiale in, ha deciso di replicare così.«Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall’Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa» - si legge nel post disu- «Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita. Vi voglio bene Amici».Non è chiaro se la puntualizzazione del vicepremier leghista sia diretta ao a qualche giornalista un po' troppo 'curioso' di avere aggiornamenti sulla sua vita privata. Resta il fatto che Salvini si sia dovuto occupare di una vicenda personale mentre si trovava a migliaia di chilometri di distanza dall'Italia: il titolare del Viminale, infatti, oggi è stato ricevuto, ad Accra, da Ambrose Dery e da Nana Akufo-Addo, rispettivamente ministro dell'Interno e presidente del