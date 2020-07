Meghan e Harry, mamma Doria si trasferisce da loro: «Li aiuta molto con Archie»

Ultimo aggiornamento: 22:19

Papà, mamma, figlio... e nonna. Si allarga la famiglia dele di, che dopo essersi trasferiti a Los Angeles insieme al piccolo, sono stati raggiunti da, la madre dell'ex attrice di Suits. Come riporta US Weekly , da qualche settimanaha deciso di trasferirsi in casa della figlia e del genero, aiutando molto i duchi di Sussex con il piccolo Archie. «Non aveva mai passato così tanto tempo insieme al nipote» - spiega una fonte vicina alla coppia - «La nonna legge al piccolo tante favole e si prende molto cura di lui, aiutandoa preparare cibo organico e sano».I primi tempi a Los Angeles, per, non sono stati facili. Trasferitisi in California nel marzo scorso, i duchi di Sussex hanno vissuto in un contesto assolutamente nuovo (specialmente per Harry) l'emergenza coronavirus. Il loro adattamento è però migliorato progressivamente e l'aiuto di Doria Ragland, che si occupa molto del nipotino, consente loro di poter gestire gli impegni legati alle loro attività nel sociale.