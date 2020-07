Melissa Satta e Kevin Boateng, festa per il quarto anniversario di matrimonio: «Sbucato all'improvviso in terra sarda...»

Melissa Satta e Kevin Boateng festeggiano il quarto anniversario di matrimonio assieme al figlio Maddox. Kevin era fuori per impegni di lavoro, in Turchia, ma ha deciso di fare una sorpresa alla famiglia e di raggiungerli.



Gli scatti pubblicati da “Chi” vedono la famiglia divertirsi sulle acque di Porto Cervo, fra giri in barca e sulla moto d’acqua. Melissa ha raccontato alla rivista che Kevin era in Turchia col Besiktas e, una volta chiesto il permesso alla squadra (senza dirolo alla mogli) è volato in Sardegna: «Non me lo aspettavo – ha fatto sapere a “Chi” – stavamo aspettando l’ok dal tema ma poi Kevin è sbucato in Sardegna».

Boateng infatti ha preso un volo privato e di primo mattino è arrivato a Olbia per godersi due giorni di festa. Prima di arrivare naturalmente ha fatto recapitare alla bella Melissa 25 rose rosse

