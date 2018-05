Foto troppo sexy online, 19enne studentessa veneta rischia l'esclusione da Miss Italia

Martedì 22 Maggio 2018, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque fotografie nelle quali è ritratta in biancheria intima. In una è in ginocchio sul letto, nelle altre assieme ad un'altra ragazza, anche lei con la stessa mise, mentre si abbracciano e poi mentre una benda l'altra. Foto cosiddette artistiche, come se ne vedono in pubblicità, in televisione, sui profili di tante ragazze. Foto che però alla diciannovenne studentessa di Baone (Padova) Francesca Toffanin potrebbero costare l'esclusione dalla 79. edizione dello storico concorso di bellezza di Miss Italia. Concorso che ha visto Francesca, proprio domenica pomeriggio, classificarsi seconda ad una selezione provinciale, accedendo così alla fase regionale che può portare alla prefinale nazionale. Ora le fotografie sono al vaglio dell'Ufficio legale della Miren International, proprietaria di Miss Italia, che dovrà valutare eventuali violazioni del regolamento.Con un tempismo perfetto, un'anonima fonte ha segnalato gli scatti accompagnati dal testuale commento: «Non mi pare che Miss Italia permetta a ragazze foto così inappropriate come queste che sono a dir poco scandalose a mio giudizio, per una giovane che deve rappresentare la nazione in cui vivo. Leggendo il regolamento infatti sono previste conseguenze per foto inappropriate e nudo». L'ultima frase significa che per quelle foto Francesca dovrebbe essere esclusa.«Conosco benissimo il regolamento e quelle foto come tutte le altre che ho fatto non sono assolutamente contrarie a quanto prevede il concorso - replica la giovane miss - Non parteciperei io per prima a Miss Italia sapendo di non essere in regola. Ribadisco che non ho mai scattato foto di nudo o in situazioni che non rispettano il regolamento. Gli scatti in questione sono di due fotografi amatoriali».Se è vero che le prime (e migliori) investigatrici sono proprio le miss stesse che esercitano una sorta di reciproco controllo, Francesca ha le idee chiare su chi l'abbia segnalata all'organizzazione di Miss Italia. «Pur non avendo vincoli contrattuali, ero seguita da un fotografo con il quale da pochi mesi non ho voluto avere più nulla a che fare. Guarda caso ho cominciato ad avere buoni risultati nei concorsi. Probabilmente questo non è stato accettato. So che aveva segnalato anche altre ragazze. Ma dopo quello che è accaduto mi tutelerò anch'io e di materiale ne ho».«La decisione sulla eventuale esclusione dal concorso spetta esclusivamente all'ufficio legale della Miren International - spiegano all'agenzia Modashow.it, esclusivista del concorso per Veneto e Friuli Venezia Giulia - Gli agenti regionali non hanno assolutamente nessun potere». Non trascorrerà certamente molto tempo per conoscere se per Francesca Miss Italia continua o finisce.