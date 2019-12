Domenica Live, Moreno Merlo: «Paola Caruso mente ancora. Ecco perché...».

Moreno Merlo torna a Domenica Live per ribattere alle accuse mosse da Paola Caruso, in quello che ormai è diventato un botta-e-risposta, di puntata in puntata, sul “caso” della rottura della relazione tra i due, seguito passo passo da Barbara D’Urso. Le motivazioni della fine del rapporto sono state indicate come molto gravi da Paola Caruso, che aveva detto di essere stata ricattata dal giovane. Da qui una serie di attacchi raccontati proprio nel salotto tv di Barbara D’Urso. Il primo punto toccato è quello delle liti, raccontate con tanto di referti, da parte di entrambi. Paola dice di aver ricevuto una gomitata da Moreno. Lui di essere stato colpito da lei.



«Quando è venuta qui, il 18 novembre, diffamandomi davanti a tutta Italia, non è stata in grado di dire dove le fosse arrivata la gomitata non è stata capace di dirlo, poi la scorsa puntata si è ricordata che avevo un occhio nero», dice Moreno Merlo.

Barbara D’Urso domanda se secondo lui Paola si sia fatta un occhio nero da sola e Moreno risponde ironico: «Questo non lo so». La conduttrice manda in onda la video dichiarazione di un testimone, persona che sta facendo i lavori in casa di Paola Caruso, secondo cui il giorno dopo la presunta lite in cui lui sarebbe stato colpito dalla giovane, non aveva alcun segno o livido.

Si parla poi della madre di Moreno, che stando a quanto raccontato da Paola Caruso, si sarebbe fatta pagare da lei alcuni vestiti. È la stessa madre di Moreno a mandare una lettera in trasmissione, spiegando che i soldi pagati da Paola per lei - 150 euro - le sono poi stati tutti rimborsati e che lei stessa ha bloccato il contatto della giovane sui social.

«Se mi denuncia per aggressione risponderà - afferma Moreno - se non mi denuncia, qualcosa vorrà dire, non può uscire da questa situazione».

Barbara D’Urso ha mandato a casa di Paola Caruso la macchina della verità e mostra il video dell’esame cui si è sottoposta la giovane. La versione di Paola Caruso viene confermata, tranne per quanto riguarda la gomitata che le avrebbe dato Moreno. Il giovane però non accetta il risultato del test, parlando comunque di bugie.

Si chiude con l’appuntamento per un incontro tra i due domani, sempre in trasmissione da Barbara D’Urso.



