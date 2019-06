Pamela Perricciolo: «La verità sul matrimonio della Prati. Mark Caltagirone mai esistito, lei lo sapeva...»

Martedì 4 Giugno 2019, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 19:19

racconta la sua verità sull’ormai celebre e dibattutissimo caso del mai celebrato matrimonio di Pamela Prati e ammette che il fantomatico imprenditore edile, tanto ricercato dai media, in realtà non è mai esistito.Secondo l’ex agente della showgirl effettivamente all’inizio un Marco esisteva davvero: “Avevo detto a Pamela Prati che c’era un uomo che ha frequentato il mio ristorante e che mi chiedeva spesso di lei – ha raccontato in un’intervista a “Fanpage” - Mi diceva di chiamarsi Marco e di non vivere in Italia. Verso fine marzo, Pamela mi dice di avere cominciato a scambiarsi messaggi con questo uomo. A oggi nemmeno io posso dire si chiamasse Caltagirone, ma proprio da quel momento Pamela ha cominciato a raccontare di avere conosciuto questo imprenditore che lavorava all’estero. Da qui la situazione ci è sfuggita di mano”.Un accenno anche al piccolo Sebastian, figlio in affido della Prati e Caltagirone: “Questo ragazzino era un iscritto dell’agenzia Aicos. Abbiamo fatto la cosa tremenda di farlo passare come figlio di Mark Caltagirone. Pensavamo di uscirne e, invece, ci siamo sotterrate”.Sul caso Simone Coppi, marito mai esistito della sua ex collega e amica Eliana Michelazzo, fa sapere che de all’inizio era all’oscuro, poi ha capito: “Eliana aveva iniziato a sentirsi con una persona. Lo incontrò a Fontana di Trevi. In quel periodo ebbe qualche problema, dire che fosse sposata serviva a far capire che non era da sola. All’inizio (delle chat social, ndr) non era consapevole del fatto che Simone non esistesse ma dopo l’ha capito. È partito tutto per proteggerla e poi non siamo più tornate indietro, era una situazione di comodo”La colpa è da spartire: “La colpa è nostra al 50% - dichiara infine la Perricciolo - Il resto è di chi ci ha invitato in tv e fatto andare avanti in questa situazione. (...) Se non fossimo servite a fare audience, ci avrebbero fermate e denunciate per truffa. Noi non ci abbiamo guadagnato, a parte Eliana Michelazzo ultimamente. Chi ci ha guadagnato davvero da questa storia sono i programmi. Nessuno sapeva con certezza che il matrimonio non ci sarebbe stato, ma se continui a invitarmi fai il mio gioco”.