Royal Baby, scommette sul nome Archie e vince oltre 20mila euro

Royal Sussex, «Archie-scimpanzè»: giornalista licenziato dalla Bbc dopo il tweet scherzoso​

Giovedì 9 Maggio 2019, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 17:55

Avevasulper ile hala bellezza di 18mila sterline (). Un vero e proprio colpo di fortuna per una donna che aveva puntato tutto sul nome Archie solo perché si tratta dello stesso del suoLa scommettitrice britannica, che ha chiesto di rimanere anonima, aveva puntato sulla cifra di 120 sterline, che grazie ad una quota di 150 a 1, le ha fruttato la considerevole cifra. Il motivo di una scelta così azzardata - erano ben altri i nomi favoriti sulla lista dei bookmaker britannici - lo ha spiegato lei stessa al Daily Mail : il nuovo arrivato in casa Windsor "è nato nello stesso giorno di mio nipote, ho pensato di fare una scommessa bizzarra e che magari il mio Archie mi avrebbe portato fortuna. Adesso sono più ricca di 18mila sterline ed i soldi della vincita li metterò da parte per lui". Lo riporta anche l'AdnKronos I bookmaker, riporta Agipronews , hanno confermato che il nomeè stato "una della maggiori sorprese nella storia delle scommesse Royal" e che sono state accettate su questa eventualità solo qualche centinaio di puntate, mentre in totale su questa nuova nascita il volume di gioco complessivo - secondo alcune stime di settore - avrebbe generato gioco per oltre un milione di sterline.