Amadeus vuole un Sanremo 2023 da record. Nonostante manchino ancora sette mesi, il direttore artistico è già in trattativa per avere alcuni dei nomi più importanti sul palco del Festival, e tra questi spunta la pop star .

Dopo l'annuncio della presenza di Chiara Ferragni, come co-conduttrice delle serate di apertura e chiusura, Amadeus non si ferma. Vuole sul palco del Festival di Sanremo artisti internazionali di fama mondiale: inizialmente il direttore artistico era indeciso se chiamare Lady Gaga o Britney Spears, ma nelle ultime ore un tweet di "CinguettariRai" - profilo che insegue i rumors del Festival di Sanremo - pare che Amadeus abbia deciso di puntare tutto sulla reginetta del pop Britney Spears con un gettone per la presenza di non meno di 200.000 Euro, secondo quanto riportano i bene informati.

APPROFONDIMENTI ORDINE RESTRITTIVO Britney Spears, l'ex marito Jason Alexander dovrà starle... SPETTACOLI Britney Spears, quel dettaglio piccante mentre ballava con Madonna e... AMARCORD Britney Spears, al matrimonio bacio sulle labbra con Madonna come 19...

Britney Spears, reginetta del pop

Britney Spears, pop star che negli anni 2000 regnava sulle classifiche mondiali, potrebbe dunque tornare in Italia. Con i brani "Baby one more time" e "Toxic" potrebbe far impazzire i fan, facendo ottenere ad Amadeus uno share da record.

Presto Amadeus confermerà o meno la presenza dell'artista internazionale. Non ci resta che aspettare la settantatreesima edizione del Festival, che si svolgerà dal 7 all'11 febbraio 2023.