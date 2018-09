Sara Affi Fella, Nicola Panico rivela: «Ha inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa per non farmi dire la verità»

Giovedì 27 Settembre 2018, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 21:57

Si infittisce lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e Donne, che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di parlare in un'intervista in esclusiva a Witty tv . E le sue parole pungenti stanno facendo il giro del web.Il calciatore avrebbe rivelato che i genitori di Sara sarebbero stati al corrente di tutto. «Per evitare che io venissi in televisione a raccontare la verità - spiega - avrebbero inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa. E l'avrebbero perfino incappucciata per farla andare a Torino dal nuovo fidanzato».Nicola avrebbe preso coraggio e avrebbe detto la verità quando ha scoperto il tradimento con il calciatore di seria A, Vittorio Parigini. Parigini che poche ore fa l'avrebbe lasciata.