Sarah Felberbaum lontana da Daniele De Rossi: «Mi manchi» e la risposta dei tifosi della Roma è scontata

Giovedì 15 Agosto 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2019 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniele De Rossi a Buenos Aires, dove ha debuttato con un gol con la maglia del Boca Juniors, ma senza la sua famiglia. La moglie dell'ex capitano della Roma, Sarah Felberbaum, è infatti rimasta in Italia insieme ai figli, e da Sabaudia non esita a dichiarare pubblicamente tutta la sua nostalgia, scaturita dalla distanza.Camminando per le vie di Sabaudia, infatti, Sarah Felberbaum si è imbattuta in una scritta in rosso: «Ti amo». L'attrice ha quindi deciso di fotografarla, aggiungendo un pensiero per il suo Daniele De Rossi: «Mi manchi». Non ci sono riferimenti diretti, come ad esempio dei tag nel post, ma senza dubbio si tratta di un messaggio d'amore per il marito, che dopo un addio traumatico alla Roma ha scelto un'avventura per niente banale, coronando il suo sogno di giocare alla Bombonera anche grazie all'ex compagno di squadra e amico Nicolas Burdisso, attuale ds del Boca.I commenti al post di Sarah Felberbaum su Instagram sono tutti molto simili e anche abbastanza scontati. I tifosi della Roma sono tutti unanimi: «Manca tanto, troppo, anche a noi».