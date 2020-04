Serena Enardu e Pago in quarantena: «Primi lite continue, abbiamo imparato a ridimensionare»

Dopo essersi lasciati durante il falò di confronto dell’ultima edizione di Temptation Island Vip e essersi rimessi insieme durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Paola Di Benedetto, Pago e Serena Enardu stanno trascorrendo la quarantena insieme.

I due affrontano l’emergenza Coronavirus insieme a Cagliari e sembra che la convivenza così stretta abbia migliorato il rapporto: Da molto tempo non passavamo insieme così tanto tempo – ha raccontato Serena a “Oggi” - Prima di questa quarantena, ad ogni lite, mettevamo in discussione il nostro rapporto”.

Le discussioni magari ci sono, ma è difficile interromperle andando via di casa (“Diciamo che la quarantena non ti consente di prendere la porta e andartene.

Impari a ridimensionare tutto…” e forse tutto il loro “tragitto” non è andato sprecato: “Se tutto quello che abbiamo vissuto in tv è servito per raggiungere la consapevolezza di oggi lo rifarei”.

Per loro si è parlato di nozze, ma Pago sembra non voler pubblicizzare troppo il futuro evento: “Se mai in futuro ci sposeremo non lo diremo. Abbiamo già raccontato troppo. Non sarà ammesso neanche un telefonino”.

Ultimo aggiornamento: 16:51

