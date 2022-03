Silvio Berlusconi e Marta Fascina, sabato il "matrimonio simbolico": l'annuncio e i dettagli della festa

Nel mese scorso le prime voci, poi la smentita. Silvio Berlusconi non sposerà Marta Fascina. Lo ha detto il Cavaliere stesso. Ma una festa simbolica la faranno Berlusconi e la deputata di Forza Italia. Con un "non matrimonio", scambio di fedi e doni inclusi, Marta dirà si al Cavaliere nella cornice di Villa Gernetto a Lesmo in provincia di Monza. A tornare sull'argomento e a lanciare la possibile data ha pensato oggi Il Corriere della Sera: sabato 19 marzo.

Berlusconi e Fascina, tutto pronto per il Non Matrimonio

Un evento «senza alcun valore giuridico» si precisa, e al quale alcuni figli del leader di Forza Italia potrebbero essere assenti. In molti, secondo quanto scrive il Corriere, hanno cercato di dissuadere Berlusconi dalla celebrazione della cerimonia, da Gianni Letta a Fedele Confalonieri che non ritenevano opportuno festeggiare un evento (senza valore giuridico) in un periodo critico per la politica internazionale che tra l'altro Berlusconi sin dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, non ha mai voluto commentare in maniera chiara e diretta le decisioni messe in atto dal leader del Cremlino, suo intimo amico.

I dettagli della festa

L'ottancinquenne si era convinto e pensava di lasciar perdere, ma lei si è opposta. Marta, 53 anni più giovane di lui, non avrebbe voluto sentire ragioni. Per la Fascina almeno il rito simbolico andava fatto. Perché, da quello che si legge, è già molto arrabbiata e offesa per la rinuncia al vero matrimonio, con tutte le conseguenze civili, giuridiche e patrimoniali. Così alla fine Silvio ha detto sì. Ma si cercherà in tutti i modi di rendere la cerimonia meno fastosa e più appropriata possibile. Ma ci saranno le fedi, firmate Damiani. Così come i doni: Berlusconi ha già regalato a Marta un solitario, mentre lei ha voluto far realizzare attraverso il fratello un calco delle sue mani intrecciate a quelle del suo compagno. Top secret l'abito della sposa.

Gli invitati

Sarà un festeggiamento sobrio, con una sessantina di invitati, si parla di un pranzo seduti (testati diversi catering compreso quello di Carlo Cracco) saranno presenti i figli seppur non tutti, la famiglia della Fascina, Confalonieri, Gianni Letta, Galliani e pochi esponenti della politica. Niente ministri, niente presidenti delle Camere. Non sarebbero invitati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma solo Antonio Tajani, i capigruppo azzurri di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, e i collaboratori più stretti del Cavaliere. Sarà presente Licia Ronzulli che ha organizzato l’evento e officializzerà l'unione American Style.