Stefano De Martino cambia Rodriguez, da Belen a Mariana: romantico weekend in barca

Stefano De Martino, dopo aver messo fine alla sua relazione con Belen Rodriguez, ora fidanzata con Gianmaria Antinolfi è passata a un’altra Rodriguez, che però di nome fa Mariana.



Smentita l’ipotesi Alessia Marcuzzi, il conduttore di “Made in sud” avrebbe trascorso un romantico weekend assieme a Mariana, ex partecipante all’Isola dei Famosi che ha da poco lasciato lo storico fidanzato Simone Susinna.



La coppia è stata sorpresa da “Chi”, in edicola domani, sulla barca di Stefano, tra l'altro, attraccata non lontano da quella su cui Belen ha trascorso il fine settimana con l'imprenditore e nuova fiamma Antinolfi. Secondo le indiscrezioni delle anticipazioni della rivista su Instagram, sarebbe stato Stefano a fare i primi passi, attraverso i social network…



Ultimo aggiornamento: 16:21

