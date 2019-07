Temptation Island, Alessandro Zarino e Jessica Battistello si sono lasciati? «Lui è stato visto con una velina...»

Lunedì 29 Luglio 2019, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 17:37

Temptation Island, la storia tra Alessandro Zarino e Jessica Battistello è già finita? Secondo gli ultimi rumor, sembrerebbe proprio di sì: «Il tentatore è andato a cena con Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la Notizia».Come riporta il sito Blastingnews, nonostante i due abbiamo lasciato insieme il programma condotto da Filippo Bisciglia, fin da subito si sono rincorse voci sul fatto che tra loro non avesse funzionato. E adesso l'avvistamento del modello napoletano con la velina Shaila sarebbe l'ulteriore conferma.Stasera e domani sera la finale di Temptation Island. Poi gli ex concorrenti potranno parlare. Chissà che Jessica Battistello non spighi come sono andate davvero le cose. Staremo a vedere.