Noemi Bocchi, chi è la (presunta) fiamma di Totti: laureata alla Lumsa e appasionata di padel

La nuova fiamma di Francesco Totti sarebbe Noemi Bocchi. 34 anni, è l'ex moglie in corso di separazione del rampollo delle Cave di travertino, Mario Caucci, e patron del Tivoli terme calcio. La presunta amante sarebbe inoltre appassionata di padel, sport amato dal Capitano.

Totti e Ilary Blasi si separano, alle 19 un comunicato stampa congiunto annuncerà la fine del matrimonio

APPROFONDIMENTI LA STORIA Totti e Ilary, perché si stanno lasciando? I presunti flirt,... LA SEPARAZIONE Totti e Ilary, il match milionario tra case, brand e società.... L'ANNUNCIO Totti e Ilary Blasi si separano, alle 19 un comunicato stampa...

Noemi Bocchi, la somiglianza con Ilary

Bionda, capelli lisci e lunghi un viso angelico e una somiglianza proprio con Ilary. La bella Noemi è romana, ha frequentato prima l’istituto Comprensivo Giovanni Falcone nella zona di Talenti, per poi laurearsi in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma. Vive ai Parioli. E dieci anni fa si è sposata con il rampollo della Caucci Marble da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10. Ma i due si sono divisi. Ed è guerra legale per la separazione.

Come è nato il presunto flirt con Totti

Il presunto flirt sarebbe sbocciato in autunno e da allora Noemi e Francesco avrebbero cominciato a frequentarsi sempre di più. Qualche mese fa sarebbero stati notati mentre passeggiavano insieme per le strade di Montecarlo, mentre Noemi sarebbe stata vista allo stadio nei dintorni del Capitano. La ragazza inoltre era all’Olimpico quando l'ex numero 10 era sugli spalti il 5 febbraio per Roma-Genova.

Gli ultimi avvistamenti

Il 26 novembre, invece, Noemi avrebbe lasciato velocemente una festa al Sanctuary, locale del Colle Oppio, dopo avere ricevuto una telefonata da Francesco Totti che l’avvisava di avere avuto un incidente. Il coreografo Luca Tommassini, vittima in passato di aggressioni omofobe, è più che mai vicino a Ilary, è il suo amico del cuore. Con lui Ilary ha solcato il tappeto rosso della prima di House of Gucci a novembre. E sempre con lui ed Ennio Meloni ha trascorso tra novembre e dicembre qualche giorno in Lapponia: senza marito e senza mai parlarne.