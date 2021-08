Valentino Rossi, coccole con la compagna incinta a bordo di uno yacht

Pancione in vista e sorrisi pieni d'amore: la coppia formata dal campione Valentino Rossi e la modella Francesca Sofia Novello si sta godendo le vacanze in barca a Pesaro in attesa dell'arrivo della primogenita.

Dopo l'addio alla MotoGp, Valentino ha annunciato che diventerà papà. Il Dottore aspetta la prima figlia dalla compagna Francesca Sofia Novello, che su Instagram, giorni fa, ha mostrato emozionata un timido pancino.

