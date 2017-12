Zarate, la moglie posta una foto sexy e lui commenta: «Svergognata, cancellala»

Sabato 30 Dicembre 2017, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Zarate, 30enne attaccante argentino ex di Lazio, Inter e Fiorentina, è finito nel vortice delle polemiche dopo aver scritto alla consorte, che ha pubblicato su Instagram una foto sexy di lei in costume: "Svergognata cancella quella foto".Natalie Weber, modella, è sulla spiaggia di Palm Jumeirah a Dubai, dove si sta godendo il sole insieme ai due figli della coppia. I due si sono trasferiti negli emirati a causa del lavoro di Zarate, ma il calciatore non ha gradito il post della moglie che mostra le sue sinuose forme ai fan. "Idiota ma che fai… secondo me dovresti togliere quell'immagine con tutti quei commenti che genera…", così ha poi concluso scatenando perà decine e decine di commenti.Qualcuno ci ha riso su pensando che fosse uno scherzo tra Zarate e la bella consorte, qualcun altro invece ha criticato i toni e colto la palla al balzo per prenderlo in giro in merito alla sua gelosia. La modella non sembra essere stata infastidita e sui social continua a pubblicare foto di lei, con il marito e la famiglia tutti sorridenti.