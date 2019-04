Dal beige fondotinta al giallo girasole: tutti i colori must have dell'estate 2019

È in arrivo una nuova stagione estiva a tutto colore che proseguirà anche con l'inverno, come anticipato dalle recenti passerelle milanesi. Ma se Pantone ha eletto il rosso corallo cromia della primavera-estate 2019, a fare da contraltare alla solarità del colore più energetico dell'arcobaleno, c'è una tonalità neutra per antonomasia, il beige. Le calde e delicate nuance del beige, dal sabbia al biscotto, colori tipicamente autunnali, hanno invaso anche le vetrine dell'abbigliamento della bella stagione in arrivo. Non a caso era uno dei colori preferiti di Coco Chanel in abbinamento con il nero.Del resto il look "color fondotinta" è perfetto per qualsiasi ora e occasione della giornata, dalla mattina alla sera, per le attività quotidiane, per una colazione in spiaggia nelle tonalità del deserto, e per le sere più eleganti se abbinato ad accessori e dettagli color oro. Il beige è infatti uno dei colori di punta delle nuove collezioni di Chanel appunto, Max Mara, e inaspettatamente, di Roberto Cavalli. Altra storia sono i colori vitaminici, in testa l'arancione, cromia simbolo dell'armonia interiore e della creatività. Per arrivare a indossare questa tonalità "energetica", molto donante quando si ha la pelle già abbronzata e soprattutto quando si possono mettere ai piedi sandali e stiletti nei colori metallici, si può intanto optare per un bel giallo nei toni freddi del lime da abbinare ad accessori neri.Anche se c'è chi azzarda già lo spolverino giallo girasole, come proposto da Fendi e Max Mara. Invece l'orange look come quello proposto da Stella McCartney, Hermès e Fendi, è perfetto per la primavera inoltrata. Anche se c'è chi come Sandro Ferrone celebra trenta anni di moda dall'apertura della prima boutique con il suo marchio a Roma in via Nazionale, con una capsule realizzata ad hoc in collaborazione con il suo head-designer Giuseppe Testa, dedicata a tutte le donne che negli anni lo hanno ispirato, nel colore arancione, declinato in materiali, modelli e fantasie diverse. Un colore perfetto per gli abiti da cerimonia. E la primavera si sa è stagione di matrimoni e comunioni. Arancione evidenziatore e giallo anche nelle proposte di haute couture disegnate da Pierpaolo Piccioli per Valentino. Arancione pieno anche nelle ultime collezioni di Ferragamo e di Giorgio Armani che tinge l'inverno che verrà di rosso.