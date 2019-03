Louis Vuitton ritira i capi ispirati a Michael Jackson dopo lo scandalo molestie

Venerdì 15 Marzo 2019, 19:56 - Ultimo aggiornamento: 16 Marzo, 08:41

L'immagine dei piedi Michael Jackson in posizione moonwalk non sarà in vendita sulle magliette firmate Louis Vuitton . La maison francese ha deciso di bloccare la produzione dei capi della capsule uomo voluti dal direttore creativo Virgil Abloh ed ispirati alla pop star, presentati lo scorso 17 gennaio a Parigi, dopo l'uscita del documentario di HBO intitolato "Leaving Neverland" (in Italia sarà trasmesso in esclusiva in prima serata il 19 e 20 marzo sul canale Nove), nel quale due uomini, Wade Robson e James Safechuck, parlano delle molestie che avrebbero subito da bambini da parte di Jacko."Consideriamo le accumulatedse di 'Leaving Neverland' profondamente inquietanti. La sicurezza dei bambini è della massima priorità per Louis Vuitton", ha dichiarato Michael Burke, presidente e CEO della Maison, assicurando anche che la collezione "rifletterà pienamente i veri valori del brand e del nostro direttore artistico".Nel 2019 è già il terzo caso di ritiro di capi di griffe famose. Prima diè toccato a Gucci e Prada con le vicende 'Blackface'.