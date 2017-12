Low cost questo sconosciuto, ecco quanto ha speso Meghan Markle per il look di Natale

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 12:40 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 17:24

Una (futura) principessa non proprio low cost. Meghan Markle, che ha incantato tutti (Regina compresa, pare) all'uscita natalizia insieme alla famiglia reale, non ha badato a spese per l'outfit total brown il quale, diciamolo, ha messo in ombra perfino Sua Altezza Kate. Niente Zara per Meghan, che non ha proprio intenzione di seguire la scia della reale cognata né di Letizia di Spagna, altra habituée del marchio fast fashion: la bella (ex) attrice per cappotto, cappello, stivali e orecchini ha speso la bellezza di quasi novemila euro.Solo la borsa, una Chloé modello Pixie, costa 1550 dollari, più del cappotto del brand Sentaler, prezzo 1295 dollari. Quasi seimila dollari per gli orecchini di diamanti, poco meno di 800 per gli stivali Stuart Weitzman e che dire del cappello firmato dal designer irlandese Philip Treacy (che progettò molti dei cappelli per gli invitati al matrimonio di William e Kate, ndr)? Niente, se non che i prezzi dei suoi modelli si aggirano intorno ai 350 dollari. Calcolatrice e convertitore di valute alla mano la somma totale è di 9638 dollari, ossia oltre 8100 euro. Pochi spicci considerando che solo l'abito tutto in trasparenza Ralph&Russo scelto dalla fidanzata reale per gli scatti insieme al futuro sposo costa la bellezza di 63mila euro. Spending review, questa sconosciuta.