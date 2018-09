La napoletana Fiorenza D'Antonio seconda a Miss Italia: «Ma è lei la più bella»

Martedì 18 Settembre 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 16:55

Napoli sul podio di Miss Italia 2018. Fiorenza D'Antonio è arrivata seconda al concorso di bellezza. La bella napoletana ha portato a casa la fascia di Miss Social. E proprio sui social ufficiali del concorso, sui profili di organizzatori di tappe e di semplici appassionati dell'evento curato da Patrizia Mirigliani e presentato da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti, si è aperto il dibattito finn dagli attimi dopo la proclamazione avvenuta all'1.30 di notte, in diretta su La7. Per molti è lei la più bella e avrebbe meritato di vincere. Tra i tantissimi commenti quello affidato -ovviamente ai social - da parte di Lorenzo Crea, referente di Miss Italia per la città di Napoli. «È comunque un risultato straordinario. Da 20 anni Napoli non raggiungeva un traguardo simile. Peccato, c’è mancato poco. Ma bisogna accettare con stile l’esito di questa finale. Anche se, sinceramente, fra le due non c’è paragone. Ma tant’è. Come referente della città di Napoli sono comunque soddisfatto perché Fiorenza è Miss Social 2018 e ha rappresentato tutti noi in modo eccellente. Ha classe, charme e carattere. Una napoletana vera.Sono sicuro che per lei ci sarà un futuro radioso in questo settore. Grazie di cuore a coloro che hanno votato fino alle fine».