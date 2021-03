Il celebre scrittore giapponese Haruki Murakami firma (e disegna) per Uniqlo una linea di otto t-shirt

La sua firma non più solo su opere come «Norvegian wood», «1Q84» e «Kafka sulla spiaggia», ora il celebre scrittore giapponese Haruki Murakami, 72 anni, candidato al Premio Nobel per la Letteratura da almeno un decennio, diventa anche un'icona della moda. Lo scrittore ha creato per Uniqlo una linea di otto t-shirt ispirate ai suoi romanzi che da lunedì 8 marzo si potranno acquistare sul sito del brand giapponese che disegna, produce e vende abbigliamento casual. Si chiama “Haruki Murakami x Ut” la linea di magliette a tema disegnate dallo stesso Murakami, che nella grafica richiamano tutte le cose preferite dal grande autore giapponese: gatti, uccelli, dischi, libri, uomini seduti nei bar. Non mancano riferimenti al jazz, una presenza quasi fissa nelle sue opere, e riflessioni filosofiche. Tra le t-shirt «Murakami Radio» su cui c'è scritto «Books, Music and Cats have been my friends from way back» (libri, musica e gatti sono stati i miei amici sulla via del ritorno). Numerosi i richiami ai suoi libri, dai disegni di Kafka sulla spiaggia con il corvo davanti e dietro a 1Q84 con la frase «Non lasciatevi ingannare dalle apparenze» e il titolo del libro scritto sul retro. C'è anche la maglietta ispirata a «Norwegian wood» che replica il carattere e i colori della copertina originale.

Ultimo aggiornamento: 15:24

