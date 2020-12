La top model Stella Tennant è morta, aveva appena compiuto 50 anni: è stata icona anni '90

È morta Stella Tennant: l'aristocratica modella scozzese, una delle regine della passerella negli anni '90, è morta «improvvisamente» cinque giorni dopo il suo cinquantesimo compleanno.

«È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant. Era una donna meravigliosa e una ispirazione per tutti noi», ha annunciato la famiglia. Le cause della morte non sono state ancora precisate, ma un portavoce della polizia ha escluso «circostanze sospette». La sua famiglia chiede che la privacy sia rispettata.

Musa di Karl Lagerfeld, Chanel, Versace, Stella è un'icona degli anni 90. Fascino androgino e un taglio di capelli indimenticabile: il pixie cut. Eleganza sostificata, lineamenti marcati: con il suo portamento aristocratico, unito a uno spirito ribelle, ha segnato il mondo della moda. Ha sfilato sulle passerelle di tutti i più grandi stilisti, da Versace a Alexander McQueen e in campagne pubblicitarie per Calvin Klein, Jean Paul Gautier e Burberry.

L'annuncio della scomparsa improvvisa, avvenuta ieri, 22 dicembre, è stato data oggi dalla sua famiglia. Aveva compiuto 50 anni da pochi giorni, lo scorso 17 dicembre.

Stella Tennant era nata nel 1970 Chatsworth in una famiglia aristocratica britannica: la top model era infatti nipote diretta di Andrew Cavendish, undicesimo duca del Devonshire, e di Deborah Mitford. I genitori della super modella sono l'onorevole Tobias William Tennant e Lady Emma Cavendish. Stella Tennant, all'epoca studentessa di scultura presso la Winchester School of Art, venne notata da Plum Sykes, giornalista di «Vogue Uk» all'età di 23 anni, che la presentò al fotografo Steven Meisel.

La sua immagine si impose all'attenzione della fashion industry quando decise di stravolgere la propria immagine di brava ragazza con un piercing al naso, che le conferì un tocco punk-rock. Tennant cominciò così ad apparire sulle più importanti riviste di moda, come le edizioni francesi, britanniche ed italiane di «Vogue», su «Harper's Bazaar» e su «Numéro». La sua prima copertina risale al settembre 1993, quando posò per l'edizione canadese della rivista «Flare».

Il suo debutto sulle passerelle risale al 1994 e nel 1996 fece scalpore per la sua magrezza sfilando con un microbikini di Chanel. In seguito Stella Tennant ha sfilato per importanti stilisti come Alberta Ferretti, Alexander McQueen, Anna Molinari, Anna Sui, Calvin Klein, Cerruti 1881, Chanel, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Fendi, Gianfranco Ferré, Gianni Versace, Givenchy, Gucci, Helmut Lang, Hermès, Iceberg, Jil Sander, John Galliano, Karl Lagerfeld, Krizia, Lawrence Steele, Marc Jacobs, Martine Sitbon, Max Mara, Michael Kors, Missoni, Miu Miu, Moschino, Philip Treacy, Prada, Richard Tyler, Rifat Ozbek, Salvatore Ferragamo, Sonia Rykiel, Todd Oldham, Valentino, Versus e Yohji Yamamoto. È stata la testimonial delle campagne pubblicitarie di vari marchi fra cui il profumo Burberry Touch, Chanel, Christian Dior, Gap Denim, Givenchy, Armani, Harrods, Marni e Versace Couture. Fu una delle testimonial della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra 2012 insieme ad altre modelle britanniche come Kate Moss e Naomi Campbell. Sempre nel 2012 fece il suo ingresso nella Scottish Fashion Awards Hall of Fame.

Ecco il ricordo dell'account di Versace.

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace. Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn — VERSACE (@Versace) December 23, 2020

