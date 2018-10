116 anni, arriva da Napoli nonna Assunta: la donna più anziana d'Italia

Sabato 20 Ottobre 2018, 19:11 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 19:43

Spegne oggi ben 116 candeline Assunta Pallotta, la donna più anziana d'Italia. Nonna Assunta (nonna per modo di dire visto che non ha discendenti diretti) è di origini campane, è nata infatti a Napoli il 20 ottobre 1902, durante la fiorente età giolittiana quando la lira faceva aggio sull’oro.Testimone oculare degli orrori e delle persecuzioni della Seconda Guerra Mondiale, riuscì a salvarsi anche se durante quegli anni perse alcuni familiari e amici deportati dai nazisti.Una vita passata tra il lavoro e gli affetti di famiglia, mai troppe sigarette o altri vizi, pasti leggeri accompagnati da un solo bicchiere di vino al giorno l’hanno portata a trascorrere i decenni senza mai una seria patologia.Ha brindato al nuovo Millennio con la piacevole presenza di amiche e parenti. E’ stata una delle poche donne, oggi ancora in vita, a votare al Referendum per la Monarchia in quanto molto legata alla figura del Re.Fino ad un decennio fa leggeva i quotidiani e seguiva molto la televisione. Ha sempre seguito molto anche la Politica italiana e nel 2013 si è recata alle urne per votare... purtroppo nel 2018 non è riuscita ad esercitare il suo diritto di voto a causa di una influenza.E' una grande tifosa di calcio, del Pescara e della Nazionale italiana che quest'anno non ha partecipato ai Mondiali... ma l'augurio che le facciamo è che possa vederla ai prossimi.