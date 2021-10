Alitalia, il commovente saluto del comandante Gioia prima dell'ultimo volo: «Addio a un pezzo di storia»

La grande storia di Alitalia si è conclusa ieri sera alle 23.10, con l'atterraggio a Fiumicino del volo Cagliari-Roma. A pilotare l'aereo c'era il comandante Andrea Gioia, 55 anni e 15mila ore di volo, formatosi proprio nella scuola di volo dell'ex compagnia di bandiera italiana. Prima di decollare dall'aeroporto sardo, Gioia si è congedato con un emozionante discorso rivolto a passeggeri e staff a bordo: «Sono il comandante di questo che è considerato l'ultimo volo di Alitalia. La procedura di cessione del marchio non si è ancora conclusa, o almeno fino a quando sono uscito di casa. Ma comunque da domani Alitalia non volerà più e sarà quindi la fine della grande epopea della compagnia italiana».

Le commoventi parole di Andrea Gioia, riprese dai numerosi smartphone presenti a bordo, sono finite sui social, dove in tanti hanno condiviso i propri ricordi con Alitalia. Il comandante ha proseguito: «Sono entrato nella scuola di volo a poco più di 21 anni, tra l'altro ironia della sorte ho fatto il primo volo proprio qui a Elmas, sono diventato pilota di linea a 23 e comandante a 33 anni. Questa sera l'ultimo volo di Alitalia coincide anche con il mio ultimo volo con la coda tricolore, che ho portato con grande orgoglio nei cieli di mezzo mondo. E ora rilassatevi e godetevi questo volo storico. Tenetevi da parte la carta di imbarco che rappresenta un pezzetto di storia dell'aviazione italiana. All'arrivo sarò alla porta per salutarvi uno ad uno e ringraziarvi come sempre».

L’orgoglio e la commozione del Comandante Gioia quando parla ai passeggeri del volo Cagliari-Roma, l’ultimo volo di #alitalia pic.twitter.com/DNcnKsnxE5 — costanza crescimbeni (@co_crescimbeni) October 15, 2021

«Ognuo di voi e altri 60 milioni di italiani ha una propria opinione sull’Alitalia, e sono tutte rispettabili. Ma quando nel 1947 decollò il primo volo Alitalia, è iniziata una storia gloriosa fatta di assoluta eccellenza aeronautica. Dire addio all’azienda è un onere enorme, ma anche un onore e un privilegio». Poco prima di atterrare, l'ultimo saluto: «Questa sera in particolare il mio grazie va a questo equipaggio perché nessuno di loro, come me, domani tornerà a volare». All'uscita del terminal, piloti, hostess e steward sono stati accolti con fiori, lacrime e lunghi abbracci da un folto gruppo di colleghi.