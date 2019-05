Antonino Cannavacciuolo, il rimpianto a Domenica In: «I miei figli sono sfortunati, sono un papà assente»

Domenica 5 Maggio 2019, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 15:52

Uninedito a " Domenica In" . Lo chef ha raggiunto il successo nel lavoro e in televisione, ma ammette di avere molti rimpianti. Ha iniziato in cucina giovanissimo e pensa di aver dedicato alla professione troppo tempo, sacrificando la giovinezza e anche la sua famiglia: «Sono un papà assente. Oggi sto qua ed è il compleanno di mia figlia. Hanno beccato un papà sfortunato».Sugli inizi e i sacrifici fatti ha spiegato: «Non lo rifarei perché a 23 anni un ragazzo deve vivere la vita. Ho dedicato la mia vita al lavoro, ora sono più libero ma i vent'anni sono passati. Avrei dovuto girare, studiare, conoscere la cucina del mondo». «Tu stai scavando proprio dentro», ha detto rivolgendosi alla conduttriceUn'intervista intima in cui Cannavacciolo ha mostrato il suo lato più sconosciuto. Non sono mancati però momenti ironici e divertenti. Il volto di "Masterchef" è molto amato in televisione e ora sta promuovendo il suo libro. La cosa più importante però resta la famiglia.