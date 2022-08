Arisa sommersa da un mare di critiche. La cantante ha dichiarato pubblicamente di sentirsi sia donna che uomo, di non identificarsi in un unico genere. Per farlo, si è messa a nudo. Si è spogliata da ogni pregiudizio, mostrandosi senza veli. Purtroppo, la troppo spontaneità a volte viene criticata. E questo è il caso di Rosalba Pippa, in arte Arisa, che ha scatenato l'ira degli hater.

Le critiche

Arisa, 39 anni, ha imparato ad accettarsi e ha sentito l'esigenza di trasmettere questo messaggio ai tanti follower e fan, che ormai la seguono appassionatamente. Dopo aver pubblicato il post in cui celebra il suo corpo nudo, Arisa è stata accusata di aver ritoccato la foto: «Hai usato poco photoshop in questa foto», ha commentato ironicamente un hater.

La cantante lucana si è sentita così in dovere di pubblicare una foto originale, senza filtri. Che ha lasciato impietriti i fan, perchè il fisico è prettamente identico, solo qualche leggero ritocco sul ventre. Arisa ha voluto così mettere a tacere tutte le critiche - scrivendo: «Ecco la foto originale.. siete felici adesso?» - scatenandondone, ahimè, delle altre.

Perchè è arrivato di peggio.. le critiche sul fisico non bastavano, Arisa è stata sommersa da commenti sessisti e offese gratuite. Le è stato dato della poco di buono solo per aver pubblicato una foto come mamma l'ha fatta.

Un utente ha scritto: «Siccome come cantante vale zero ora prova a fare la z....», commento poi ripreso dall'artista e pubblicato sulle storie di Instagram.

La risposta di Arisa

Arisa non demorde però, continua a testa alta e ha preferito rispondere a tutte le critiche col sorriso: «Non vi preoccupate, è tutto a posto. Sono troppo fica».

Una vera paladina del body positivity, regge le critiche e sa sempre come difendersi, mandando così messaggi positivi alla community di fan.

«Mi sento sia donna che uomo»

Poi Arisa, ha voluto approfondire il tema gender fluid e ha spiegato perchè si sente sia donna che uomo: «Sono tutte le donne: perché ogni donna nasconde l’Universo dentro di sé e tutti ne siamo parte. Bella, brutta, intelligente e a volte anche stupida e superficiale. Sono la tua puttana, sono la santa che ti perdona, la scema che fa finta di capire. Quella che ti sbatte fuori di casa quando ne ha abbastanza. E sono anche un uomo: perché una donna sola in una società ancora tanto retrograda o maschilista deve imparare a esserlo. Deve essere forte e rude, capace di combattere il più becero machismo e l’incomprensione da parte di alcune altre di Noi, senza mai perdere la propria femminilità, continuando ad amare. E non trovo nulla di sbagliato in questo».