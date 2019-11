Aurora Ramazzotti e la famiglia: «Eros poliziotto buono, Michelle Hunziker è un generale. Raccomandata? Se non vali, non vai»

«Il poliziotto buono è sempre stato papà, ma molti papà credo siano così con la figlia femmina», Aurora Ramazzotti parla del suo rapporto con i suoi più che noti genitori, il cantante Eros Ramazzotti e la conduttrice Michelle Hunziker.

Se Eros era più dolce compensava la mamma: «È stato tutto molto equilibrato, mia madre è sempre stata un generale svizzero – ha raccontato ai microfoni del programma “I Lunatici”, sulle frequenze di Radio2” - adesso la ironizziamo molto la cosa, mi ha dato un buon indirizzo, molto spesso ho rischiato di prendere delle strade che mi avrebbero portato a perdermi ma lei mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere. Anche mio padre, comunque. Ora ho una guardia del corpo, abbiamo pubblicamente annunciato di aver ricevuto delle minacce sulla base di cui abbiamo pensato di agire per non lasciare nulla al caso».

Data la parentela, spesso hanno parlato di lei come raccomandata: «È vero che puoi essere raccomandato quanto vuoi ma se non vali niente non vai avanti, ma è anche vero che io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così. Chiunque può essere raccomandato, nascere in una famiglia di artisti non è una raccomandazione non è una raccomandazione, è un dono».

Da tempo è fidanzata con Tommaso Cerza: «Va alla grand...ine! Va benissimo anche se è lontano. Lui è di Roma ma vive a Londra, ci vediamo poco però va avanti da tre anni. Le relazioni a distanza possono durare, ma ci deve essere la voglia soprattutto all'inizio di lottare per una storia. È così difficile trovare qualcuno che ci ami e che dia un valore aggiunto alla nostra vita che non ho assolutamente intenzione di rinunciare al mio compagno ora che l'ho trovato».

