Aurora Ramazzotti, vacanza a Ibiza con le amiche. Ma in spiaggia arriva la "brutta notizia": «Non ci credo...». La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta tarscorrendo qualche giorno di vacanza nell'isola delle Baleari, in compagnia di tre amiche (tra cui Paola Di Benedetto).

Dopo la disavventura in aeroporto, Aurora è protagonista di un nuovo contrattempo. E con la sua proverbiale ironia, racconta tutto nelle stories di Instagram "in diretta" dalla spiaggia: «Terzo giorno di vacanza, tutto meraviglioso, ma non capivo come mai negli ultimi giorni mi rodesse sempre il c*** più del solito. Oggi l'ho capito, mi sono venute le mestruazioni con sette giorni di anticipo. Grazie, a posto...».

APPROFONDIMENTI VALIGIA OVER Giulia Salemi e Pierpaolo, viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in... TREND TOPIC Amici, Lorella Cuccarini maestra di canto al posto di Arisa. Fan...

Poi, Aurora conclude ironica: «Mestruozilla a rapporto». Il video tutto da ridere fa il giro del web, la bizzarra vacanza continua.