Belen Rodriguez mamma orgogliosa: «Ecco la nuova cameretta di Santiago»

Belen Rodriguez torna sul social e mostra la nuova cameretta del figlio Santiago. Belen Rodriguez, diventata recentemente mamma per la seconda volta con la nascita della piccola Luna Marì, ha provveduto a rinnovare l’arredamento della stanza del suo primogenito.

Belen Rodriguez: «Ecco la nuova cameretta di Santiago»

APPROFONDIMENTI CHE MODELLO! Fedez e la posa plastica sul set: «Me l'ha insegnata Chiara... QUANTA BELLA GENTE! Uomini e Donne, Matteo Fioravanti pronto all’amore: «Con...

Belen Rodriguez presenta orgogliosa la nuova cameretta del figlio Santiago, nato dalla sua precedente relazione con l’ex ballerino di “Amici” oggi conduttore Stefano De Martino. Dal social infatti Belen ha condiviso un post con una foto della stanza col nuovo arredamento, seguita dalla didascalia: «La nuova cameretta di Santi». Nelle stories mamma Rodriguez è poi entrata un po’ più nei particolari, spiegando che il letto, che misura una piazza e mezzo, si trova nella parte superiore di un soppalco, mentre sotto è stato costruito una specie di “rifugio” per il piccolo, utilizzato per giocare. Non mancano poi una grande cassettiera e la scrivania, dove Santiago può leggere e fare i compiti.

Momento felice per Belen Rodriguez, che si gode il figlio e la nuova arrivata Luna Marì assieme al compagno Antonio Spinalbese, mentre un suo celebre ex, Andrea Iannone, sembra finalmente aver ritrovato l’amore a fianco di Lucrezia Lando, sua maestra di danza a “Ballando con le stelle”