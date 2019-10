Bimbo di 5 anni in sedia a rotelle costretto ad alzarsi in piedi dal personale del parco giochi. La mamma: «È stato umiliante»

Martedì 1 Ottobre 2019, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 2 Ottobre, 06:30

Un bambino di 5 anni in sedia a rotelle sarebbe stato costretto ad alzarsi in piedi dal personale del parco giochi Legoland. Al bimbo sarebbe stato chiesto due volte di provare a camminare dal personale, per verificare che potesse accedere alla giostra.La vicenda si svolge a Gloucestershire, nel Regno Unito. Come riporta The Indipendent , Sebby - questo il nome del bimbo - era stato portato al parco di Windsor dalla sua famiglia come premio dopo aver subito quattro operazioni in un anno. Il bimbo soffre di una condizione medica non diagnosticata, simile alla paralisi cerebrale, che lo ha lasciato incapace di camminare.La madre Joanna ha raccontato che suo figlio era entusiasta delle giostre. Ma poi si sarebbe sentito umiliato quando gli è stato detto che non poteva salire a bordo del Ninjago, giostra a tema ninja. Il bimbo sarebbe stato costretto ad alzarsi dalla sedia a rotelle e a camminare per tre passi tenendo la mano di sua madre. Ma lo staff non sarebbe stato soddisfatto del primo tentativo e gli avrebbe chiesto di ripetere. Il personale avrebbe detto che voleva verificare che, in caso di evacuazione, il piccolo fosse in grado di camminare. Lo riporta la Press Association. «È stato umiliante - hanno commentato i genitori - il personale aveva bisogno di una migliore formazione su come affrontare i bambini disabili».Un portavoce del parco si è scusato per qualsiasi angoscia causata alla famiglia, ma ha dichiarato che la politica sarebbe stata «necessaria». Ecco le sue parole: «La salute e la sicurezza dei nostri ospiti è sempre la nostra priorità e abbiamo una serie di requisiti in atto per consentire ai nostri ospiti con disabilità e necessità aggiuntive di godersi le nostre passeggiate. Su alcune giostre, come Lego Ninjago The Ride, gli ospiti sono tenuti a camminare senza aiuto. Ciò è necessario nel caso in cui gli ospiti vengano evacuati dalla corsa, poiché sarebbero tenuti a camminare durante il processo di evacuazione. Lavoriamo sempre per rendere il resort più accessibile e rivedere costantemente i nostri processi».