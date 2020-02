Quinto figlio per Boris Johnson, ma questa volta la mamma è la fidanzata Carrie

La nascita avverrà «all'inizio dell'estate», ha detto la portavoce: per Johnson, non si tratta certo del primo figlio. Il premier Tory, stando alle biografie, ha avuto 4 figli, due maschi e due femmine, dalla seconda moglie Marina Wheeler, da cui ha divorziato nel 2018 prima di formalizzare la relazione con la 31enne Symonds, ex responsabile della comunicazione del Partito Conservatore.Ha inoltre almeno un quinto figlio avuto anni fa da una precedente relazione extraconiugale e forse anche un sesto, stando ai media, anche se lui si rifiuta d'indicare il numero totale delle sua paternità invocando la privacy. Negli ultimi 150 anni le mogli di altri due primi ministri britannici, uno laburista e l'altro conservatore, hanno dato alla luce bebè durante il mandato dei rispettivi consorti al numero 10 di Downing Street: nel 2006 era toccato a Tony e Cherie Blair, con Leo, loro quartogenito; mentre nel 2010 era stata la volta di David e Samantha Cameron, con la nascita della quarta figlia, Endellion.