Brasile, il bambino della favela diventa modello per fotografi e il web impazzisce

Davi Gonçalves da Rocha Brito 11 anni vive nella favela di Ciudad de Dios, a Rio de Janeiro, e ha grandi occhi verdi che non sono passati inosservati sui social e sono stati paragonati a quelli di Sharbat Gula, la ragazza afgana che è comparsa sulla copertina del National Geographic nel 1985.

Dopo alcune foto pubblicate sul Web, Davi ha firmato un contratto con una delle più grandi agenzie di modelli del Paese. La sua storia è iniziata a metà gennaio.

APPROFONDIMENTI BEAU GESTE Poliziotto trova valigia con 1.500 euro e la restituisce al... LA DENUNCIA «Matrimonio rovinato», i genitori della sposa chiedono 5... USA Dopo 50 anni risolto il caso di un brutale triplice omicidio negli...

«Eravamo a una riunione della Ong Nóiz quando Davi è apparso sulla porta», ricorda Andre Melo, presidente dell'organizzazione, in un post su Instagram. «Vuoi mangiare con noi?» gli abbiamo chiesto. «Sì», ha risposto lui che era accompagnato dai suoi fratelli. In quell'occasione Melo gli ha chiesto il permesso di fotografarlo e lui ha accettato. Il presidente della Ong ha pubblicato sui social alcune immagini che hanno catturato l'attenzione del fotografo Wallace Lima, che ha suggerito di fare un servizio fotografico con il minore.

«Non ci sono parole per descrivere com'era quella sessione. Catturare quello sguardo non è facile (...) quel bambino è un sopravvissuto», ha scritto Lima in un post sui social media.

Secondo la stampa locale, il padre di Davi è stato assassinato da una banda criminale quando lui aveva tre anni. Insieme alla madre e ai suoi due fratelli, ha lasciato il quartiere di Santa Cruz, sempre nella città di Rio de Janeiro, e si è stabilito a Ciudad de Dios. In questa favela, grazie all'aiuto dei vicini, la famiglia ha potuto costruire una baracca di legno. «Ero disperata. Dopo la morte di mio marito sono venuta a vivere qui, dove vive mia madre», ha raccontato a O Globo Tatiane, la madre di Davi, 27 anni, che ha altri due figli, Monique, 13, e Wallace, 10.

«La vita di Davi sta iniziando a cambiare, sta cominciando a prendere un corso completamente diverso», ha sottolineato il fotografo. E ha aggiunto «La sua storia di sofferenza, riflessa nei suoi occhi, inizia a intravedere un lieto fine. A cominciare dal primo contratto con un importante marchio di abbigliamento per bambini».