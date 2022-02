Dopo 50 anni risolto il caso di un brutale triplice omicidio negli Stati Uniti

North Carolina triple homicide from 1972 was the work of the 'Dixie Mafia,' sheriff reveals 50 years later https://t.co/ML1C9g8AhV — Fox News (@FoxNews) February 10, 2022

Le autorità statunitensi sono riuscite a identificare i responsabili di un triplice omicidio rimasto irrisolto per 50 anni. Come annunciato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Watauga, Carolina del Nord, il crimine sarebbe stato messo in atto da una rete criminale nota come Mafia Dixie, le cui attività criminali erano concentrate nel sud-est del Paese.

Nel febbraio 1972, Bryce e Virginia Durham, marito e moglie, e il loro figlio diciottenne Bobby furono trovati morti nella loro casa nella città di Boone durante una tempesta di neve. La donna morì per strangolamento, mentre gli altri due vennero annegati nella vasca da bagno. Tutti e tre riportarono ustioni da corda intorno al collo, secondo quanto riferisce Watauga Democrat.

Gli investigatori della Carolina del Nord hanno inseguito indizi per decenni, ma non sono mai riusciti a identificare alcun sospetto, fino a quando nel 2019 hanno ricevuto preziose informazioni da uno sceriffo del vicino stato della Georgia, che aveva contattato il figlio di Billy Birt, leader dei Dixie, morto in prigione nel 2017.

Shane Birt stava facendo ricerche per un libro sugli omicidi di suo padre ed è stato rivelato che aveva ucciso tre persone nelle montagne della Carolina del Nord durante una forte tempesta di neve. Quelle informazioni sono state consegnate alla stazione di polizia di Watauga, che ha iniziato una serie di incontri con uno dei soci viventi di Billy Birt, Billy Davis, che sta scontando l'ergastolo in Georgia.

Davis ha incluso Birt e altri due nell'omicidio dei Durham: Bobby Gene Gaddis e Charles David Reed. Ha anche affermato di aver agito come autista della fuga e ha chiarito che furono gli altri tre uomini ad entrare nella casa di Durham quella notte. L'81enne è l'unico sopravvissuto coinvolto.

Non è ancora chiaro chi avesse assunto i Dixies per uccidere la famiglia, che si era trasferita a Boone nel 1969 dopo aver acquistato una concessionaria. Nel frattempo, Ginny Durham, figlia e sorella delle vittime, ha ringraziato gli investigatori che hanno lavorato per decenni al caso della sua famiglia per «aver sacrificato molti giorni e fine settimana per risolvere il caso».