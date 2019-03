«Lavorare più di 8 ore al giorno è inutile, spegnete gli smartphone e vivete», parola di Brunello Cucinelli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lavorare più di 6-8 ore al giorno è inutile, e nei momenti liberi si deve staccare davvero». Parola di Brunello Cucinelli, molto più di un imprenditore di successo. Con l'azienda tessile che porta il suo nome, fondata nel 1978, Brunello Cucinelli è diventato anche una sorta di guru, un filosofo dell'imprenditoria che sa dare saggi consigli a tutti i lavoratori, non solo ai suoi dipendenti.In un'intervista al Quotidiano Nazionale, riportata anche dall'Huffington Post , Brunello Cucinelli ha spiegato: «Ognuno deve avere uno spazio riservato che non può essere invaso dalla tecnologia. Dovrebbe vivere una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta. Un aggettivo senza connotazioni romantiche o risvolti penali, ma letto nel senso di spirituale, intima, una vita solo tua. Spegnete gli smartphone e vivete».Brunello Cucinelli ha anche affrontato il tema dei turni e dei riposi all'interno della sua azienda: «L'e-mail può essere controllata solo in orario di lavoro. Il divieto scatta dalle 17.30 di ogni giorno e vale per tutto il fine settimana. I 1700 dipendenti del mio gruppo lo sanno, vale la regola di San Benedetto. Devono trovare un equilibrio nelle loro vite. Tutti hanno bisogno di curare la mente con lo studio, anche l'anima ha bisogno di mangiare ogni giorno».