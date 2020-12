Cancro Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno del Cancro (23 giugno-22 luglio) nell'oroscopo del 2021.

Caro amico Cancro,

finalmente un anno intero senza Saturno contro! È dalla fine di dicembre dello scorso 2020 che la tua situazione stellare ha fatto un deciso passo avanti verso la leggerezza, la serenità. Magari non tutte le grane sono alle tue spalle, perché Marte insiste sino al 6 gennaio, e il primo mese del 2021 vede ancora qualche pianeta contrario, ma da febbraio l’orchestra dello zodiaco suona tutta un’altra musica! È la bella Venere in un punto eccitante del tuo oroscopo a sussurrare al tuo orecchio che ora sei libero di innamorarti e di godere, che il tuo cielo è sgombro da nubi di ogni tipo. Il prospero Giove, inoltre, dalla metà di maggio sino alla fine di luglio si sposta in avanti, in Pesci, un segno amico e fratello, per inondarti della sua luce viola con bagliori d’oro… Per ora è solo un assaggio, nel 2022 le occasioni fioccheranno!

Amore

Sei un segno d’acqua, l’elemento che vive di emozioni, dunque la vita affettiva per te è sempre il perno intorno al quale gira tutto quanto il resto. Il nuovo Saturno ti aiuta a mettere ordine anche nei legami più antichi, con la famiglia d’origine, con il tuo ex, con parenti e amici che forse ora senti lontanissimi da te. Se ci sono relazioni che non hai mai voluto tagliare per mille motivi, queste stelle ti aiutano a voltare pagina con serenità, Giove garantisce che tutto avverrà con tua soddisfazione. Così, per esempio in giugno o luglio, potresti fissare la data d’inizio di una nuova convivenza, di un secondo matrimonio, se lo vuoi. Sarai libero di scegliere! Marte è molto sensuale, quest’anno lo avrai sempre a favore oppure neutro, tranne poche settimane, per cui la passione è assicurata. Se sei solo e vuoi restarlo, grazie a Urano in Toro non avrai certo problemi a fare incontri eccitanti e passeggeri…

Lavoro & affari

Il settore più interessante del 2021 è sicuramente quello pratico. Giove e Saturno sono insieme nel punto del cielo che tocca il patrimonio di famiglia, i soldi che hai in comune con altre persone. È il momento giusto per portare a termine divisioni e spartizioni, è probabile l’arrivo di un’eredità – forse da parte di un lontano parente che vive all’estero? – che devi sistemare e destinare a un progetto a cui tieni molto. Non sei più sotto la stretta sorveglianza della legge e della burocrazia, ora ti puoi muovere meglio per i tuoi affari, tuttavia dobbiamo raccomandarti di studiare bene tutte le implicazioni delle tue mosse, Mercurio nel 2021 si dedica soprattutto ai segni d’aria, quindi ti manca un po’ la lucidità. Tieni sempre gli occhi aperti, ci vuole tempismo per approfittare delle circostanze favorevoli (che certamente si presenteranno!) prima che la situazione cambi.

Salute

Quella pesante combinazione astrale che ti ha provocato disturbi, cadute e problemi alle ossa nel 2020 si conclude definitivamente il 6 gennaio. Finalmente riuscirai a riposare serenamente, potrai riprendere a fare sport, anche agonistico, lo stress diminuisce sensibilmente. Quest’anno, come abbiamo già detto, Marte sarà contrario soltanto da metà settembre alla fine di ottobre, davvero pochi giorni! In quel periodo, però, dato che al disturbo marziano si accompagna anche quello di Mercurio, dovrai fare attenzione ai disturbi stagionali, proteggi le vie respiratorie, le articolazioni possono dare di nuovo qualche fastidio passeggero.

Il giorno chiave

Sabato 15 maggio, con Sole e Urano in Toro, Luna e Marte nel tuo cielo, Mercurio e Venere in Gemelli, Giove e Nettuno in Pesci.

