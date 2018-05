Il figlio nasce con la voglia sul viso, madre se ne fa disegnare una uguale: «Così non si sentirà solo»

Martedì 22 Maggio 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 20:40

Il figlio nasce con una grandee lei decide di disegnarsene una uguale per non farlo sentire "". La storia di Carolina Giraldelli, una ragazza di 26 anni, di Cáceres, in Brasile è quella di unae del suo grande amore per il, il piccolo Enzo Cestari. Il bimbo è nato con un nevo melanocitico congenito sul viso, ovvero una malformazione della pelle.Enzo ha una grossa macchia scura in viso che gli copre gran parte della fronte e si estende fino al naso. Inizialmente la donna ha pensato che il volto del bambino fosse sporco, poi con il tempo si è resa conto che si trattava di una macchia e solo dopo dei test medici è arrivata la diagnosi. Enzo, come riporta Metro , a pochi giorni dalla nascita è stato sottoposto a un intervento per capire di che entità fosse la macchia che aveva sul viso. La biopsia dimostrò che era una semplice "voglia", ma dato il luogo e le dimensioni nel tempo potrebbe creargli problemi con gli altri bambini.Per non farlo sentire diverso e per dargli la giusta autostima la mamma ha così deciso di farsi disegnare una macchia identica a quella del suo bambino da un truccatore: «Confesso che per qualche tempo è stato molto difficile sentire gli occhi della gente addosso. Spesso le persone guardano mio figlio con pietà, disprezzo e disgusto. Dopo che il make-up è stato completato, mi sono sentita la donna più bella del mondo», ha confessato la mamma.Enzo è ancora molto piccolo e probabilmente non ha colto fino in fondo il gesto della madre, certo è che quanto fatto dalla donna ha avuto un forte valore simbolico, che potrà essere d'insegnamento al figlio e che spera lo sia anche oggi per adulti e bambini.