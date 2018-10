Alla casa di riposo i camerieri sono spogliarellisti: le nonnine ne approfittano

Domenica 21 Ottobre 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2018 11:12

Pettorali in vista e muscoli scolpiti: alla casa di riposo le anziane signore non si fanno mancare nulla. I camerieri che hanno servito loro la cena avevano indosso solo grembiulini sexy e papillon. La notizia arriva dall'Essex, in Gran Bretagna. La casa di riposo è la Milton Lodge Retirement Home di Colchester​.L'idea è partita da una delle ospiti del Milton, Joan Corp, 89 anni, che ha spinto la coordinatrice delle attività Claire Martin a ingaggiare i ragazzi della compagnia Hunks in Trunks. Alla serata trasgressiva hanno partecipato anche alcuni parenti, come riporta il sito del Mirror. E prima della buonanotte le anziane ospiti si sono concesse un massaggio rigenerante. Le foto di questa serata sono state condivise sul profilo Facebook dell'ospizio. Doll Jenkins, la più anziana del gruppo con i suoi 99 anni, ha dimostrato di aver apprezzato l'iniziativa e ha chiesto ai camerieri di tenersi pronti per il suo centesimo compleanno.