Genova, clochard multato per 200 euro perché dorme in piazza: «L'ingiustizia sociale è una bestemmia»

Sabato 6 Luglio 2019, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 18:36

Non potersi permettere un posto in cui dormire ma essere costretti a pagare una multa di 200 euro. Suona paradossale la contravvenzione fatta a un clochard a Genova. Il senzatetto è stato multato dai vigili della città per aver trovato un giaciglio di fortuna in una piazza del centro storico. A sollevare il caso ci ha pensato la San Marcellino Opera Sociale dei Gesuiti, che si occupa di chi è senza una casa.Il regolamento cittadino prevede, infatti, sanzioni per chi bivacca «su gradini, scalinate dei monumenti, dei luoghi destinati al culto di importanza culturale, storica e architettonica». «L'ingiustizia sociale è una bestemmia», spiegano in un post denuncia i membri dell'associazione.«Alle 22.00 circa del 4 luglio 2019, in virtù dell'articolo 28 comma 1 del regolamento di Polizia Urbana, una persona in condizione di senza dimora è stata multata», si legge nel post pubblicato dalla San Marcellino Genova Opera sociale Gesuiti. Le parole sono a commento del verbale della multa e riprendono la celebre frase di don Lorenzo Milani: «L'ingiustizia sociale è una bestemmia».