Corona: «Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. Io e Saviano? Culturalmente siamo simili»

Corona a ruota libera ospite di Un Giorno da Pecora.

Il 16 dicembre presenterò da Giletti il mio giornale, un mensile online che si chiamerà 'Corona Magazine', e il 17 avrò uno scoop strepitoso su Matteo Salvini

u Salvini uomo che è uguale a dire Salvini politico: le due cose coincidono

Salvini e la Isoardi, secondo Corona,

stanno ancora insieme. Li ci sono tutta una serie di gelosie dovute al lavoro che fa lui e alla vita che fa lei: vorrebbe stare più tempo con Salvini ma lui non c'è mai

Al fatto che Salvini lo abbia inserito nella lista dei 'testimonial al contrario' che non saranno presenti alla manifestazione leghista dell'8 dicembre, Corona regisce sportivamente:

Salvini nella comunicazione è il più bravo. Ha messo nomi de mondo dello spettacolo, come Salmo, il cui disco è in cima alle classifiche. Ha messo quelle persone influenti nei loro campi, così fanno parlare, fanno notizia e comunicazione. Lui mette una foto invece di investire sulla pubblicità: è un grande genio della comunicazione

Non lo so, faccio una capatina magari se il magistrato mi dà il permesso...

E la scelta di inserire tra gli 'indesiderati' porterà più gente in piazza?

No, ma è una cosa che fa parlare

. Scusi – ha incalzato il conduttore – ma se basta far parlare avrebbe potuto mettere anche la foto di uno come Totti.

Ma Totti chi se lo caga ora. Con tutto il rispetto per il capitano ovviamente, io parlo a livello di comunicazione, non è una roba che fa parlare

Insieme a lei, tra gli 'sgraditi' alla manifestazione di sabato c'è anche Roberto Saviano.

Io non mi sento molto differente da Saviano – ha detto Corona - soprattutto da un profilo culturale

. Qual è la cosa che le piace meno di Salvini?

Fa solo populismo e non ha contenuti. Troppo facile andare in un campo con la ruspa e farsi la foto oppure annunciare una flat tax e non farla mai. Sono robe troppo scontate

. Se potesse, per chi voterebbe oggi?

Per nessuno. Voterò per me stesso quando comincerò a fare politica tra 3 o 4 anni

. Si candiderà?

Farò un movimento ideologico dove porterò le mie idee

. E come si chiamerà? “Corona List”, ha concluso l'ex paparazzo a Un Giorno da Pecora.

Martedì 4 Dicembre 2018, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 04-12-2018 22:47

