Susan Slater, 74 anni, e suo marito, una coppia dell'Essex, Inghilterra, hanno vinto alla lotteria due volte in due settimane: 30.000 sterline. Soldi che i fortunati vincitori investiranno per il memoriale in onore del figlio Steve, morto per coronavirus mesi fa: «Vogliamo ricordarlo come si deve».

