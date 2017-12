Giovedì 28 Dicembre 2017, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 17:54

Da Maradona a Totò, e poi Luciano De Crescenzo, Massimo Troisi e Andrea Sannino. I napoletani di ieri e di oggi, con qualche "adottato" d'eccezione come il Pibe de Oro, addolciscono il caffè gustato al bar a cittadini e turisti.Come? Con le loro frasi più note stampate sulle bustine di zucchero con tanto di autografo e volto del protagonista. Sono le Frasi d'autore di New Campania Zuccheri by Carlo Licenziato. Accanto a Maradona, per fare qualche esempio, c'è la frase «Un vero argentino non andrà mai a giocare a Torino... chi ama non dimentica», per Totò «Chi dice che i soldi non fanno la felicità oltre che essere antipatico è pure fesso» e per il giovane cantante Andrea Sannino una strofa della sua canzone «Abbracciame», tanto amata anche dal calciatore Mertens.