«Aiutatemi: la sto perdendo», il disperato appello della mamma di una bimba di due anni con demenza infantile

Sabato 6 Aprile 2019, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 7 Aprile, 07:30

Ha appena due anni, ma il suo cervello si sta consumando ogni giorno di più e la piccola potrebbe non arrivare a Natale. La diagnosi è tremenda, demenza infantile. La mamma della bimba è disperata e ha chiesto aiuto sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe . «La sto perdendo pezzo dopo pezzo».La vincenda si svolge a West Lothian, in Scozia. Come riporta il Mirror , alla piccola Mirryn, questo il nome della bimba, all'età di dieci mesi è stata diagnosticata una malattia molto rara, la CLN1 Batten, spesso nota come demenza infantile.La mamma, Vicky Cunningham, si è accorta che qualcosa non andasse quando la figlioletta ha smesso di tenere gli oggetti in mano e non riusciva più a stare sollevata. Ora la bimba ha bisogno di cure 24 ore su 24. Deve stare sdraiata e viene nutrita con un sondino nello stomaco. «È come una persona anziana, il suo cervello si sta consumando. E alla fine smetterà di respirare. Forse non arriverà a Natale».La mamma-coraggio ha deciso di far vivere al meglio il tempo che resta alla sua bimba. L'avrebbe voluta portare a Disneyland, ma Mirryn non può volare. Così ha deciso di organizzarle una festa con i personaggi Dinsey in un posto in cui la bimba può essere accudita. Per godersi la giornata in modo appropriato, i suoi cari hanno creato un appello GoFundMe per raccogliere fondi per uno speciale posto chiamato P Pod, che le permetta di proteggere la postura e di respirare meglio.Nel messaggio, a chiedere aiuto, è proprio la bimba: «Mi chiamo Mirryn e ho una malattia molto rara chiamata CLN1 Battens. A causa di ciò non posso sedere o stare in piedi da sola e devo sdraiarmi tutto il tempo. Mentre trascorro del tempo a Rachel House ho l'uso di un fantastico sedile chiamato P Pod che adoro e protegge la mia postura mentre ci sto sdraiato. Questo posto costa un sacco di soldi e mi piacerebbe se tu potessi aiutare me e il mio team a raccogliere i soldi per aiutare ad acquistare questo fantastico posto». Aiutiamo Mirryn.