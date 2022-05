Elon Musk, la madre 74enne Maye posa come modella in costume da bagno

Si parla sempre del figlio, Elon Musk, e mai della madre, Maye. Eppure questa donna a 74 anni ha ancora molto da dire al mondo, come dimostra l'ultima copertina di Sports Illustrated Swimsuit per la quale ha posato in costume da bagno.

Un passato da nutrizionista e dietologa, un presente da modella e influencer, Maye Musk è tornata alla ribalta dopo la sua apparizione al fianco del figlio al Met Gala di quest'anno. Avvolta in un elegante abito di velluto bordeaux, la donna ha sfoggiato una grintosa chioma silver e uno charme da fare invidia a metà degli ospiti presenti all'evento.

Ebbene, poche settimane dopo il red carpet al Metropolitan di New York, la madre dell'imprenditore è tornata a far parlare di sé posando per una serie di scatti in costume da bagno e pareo. Vinta la titubanza iniziale, Maye ha accettato di farsi immortalare in pose sexy e scanzonate, che hanno raccolto subito il favore del pubblico.

«La mia prima reazione è stata ‘Non potrei mai sognarmi di fare niente del genere’ perché chi vorrebbe avere una 74enne in copertina, specialmente in costume da bagno?» racconta la donna al magazine People a proposito dello shooting.

«Penso che questo farà sentire le donne più a loro agio quando nuotano, a 70 anni come a 20 o 30 anni», prosegue la madre del nuovo proprietario di Twitter. «Quando noi donne andiamo in spiaggia, spesso ci sentiamo timide a mostrare il nostro corpo, ma poi penso agli uomini che vanno in giro con un aspetto orribile eppure se ne fregano. Penso che anche noi dovremmo farlo molto più serenamente!».

Nelle foto diffuse dal magazine, Maye Musk appare a proprio agio in qualsiasi posa, merito del team di fotografi che l'ha sostenuta: «Sono stati tutti gentili, educati, apprensivi, così mi sono sentita a mio agio in costume da bagno. Dopo il primo scatto, mi sono sentita già subito più sicura perché ho preso confidenza con il mio aspetto in costume».

Maye in realtà ha iniziato la sua carriera di modella a 20 anni, arrivando a sfilare per le finali di Miss Sud Africa. In seguito ha intrapreso la professione di nutrizionista e dietologa, prima di tornare alle passerelle superati i 60 anni. Accettarsi però non è stato sempre facile: «Ho attraversato diverse fasi della mia vita nelle quali sono stata rifiutata, insultata, delusa e questo mi ha tolto fiducia». Ora che di anni ne ha 74, «nulla di tutto ciò mi interessa più e nessuno mi insulta più, perché nessuno ha interesse ad insultare una nonna. Ora sono felice più che mai». Una vera role model.