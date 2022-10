Enrica Bonaccorti, come sta dopo l'incidente domestico: «Ho otto chiodi e una placca di metallo»

Enrica Bonaccorti dopo l'incidente domestico. Ospite a Mattino Cinque, la conduttrice ha raccontato sul piccolo schermo la brutta caduta che pochi giorni fa le ha provocato una frattura alla spalla. La Bonaccorti con una foto pubblicata su Instagram si era mostrata ai follower, direttamente da un letto di ospedale, con il volto tumefatto facendo così preoccupare i fan. L'attrice ai microfini di Canale 5 ha raccontato dell'infortunio e del percorso di guarigione che ha intrapreso in seguito all'incidente.

L'intervista

Grazie al percorso di riabilitazione oggi Enrica Bonnacorti sta decisamente meglio, ciononostante il dolore subito in seguito all'incidente si fa sentire: «Sono caduta in avanti mentre correvo e sono rovinata per terra, per fortuna il naso e i denti non si sono rotti».

Poi, con la solita ironia che la contraddistingue, ha detto: «Ho otto chiodi e una placca di metallo spero il metal detector dell'ospedale non suoni quando dovrò tornare per la visita di controllo».

E ancora: «Sono stata soccorsa subito, ero nelle Marche. Poi il giorno dopo sono andata direttamente in ospedale a Roma, piano piano andrà tutto a posto». In conclusione Enrica Bonaccorti non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti i fan che l'hanno sostenuta tempestandola di messaggi di buona guarigione: «Li ringrazio perché li ho sentiti vicini in questo momento».