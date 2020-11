Francesco Totti, gli auguri al figlio Christian su Instagram: parole dolci e una gallery di foto

Francesco Totti fa gli auguri social al figlio Christian. Il calciatore ha dedicato post su Instagram al suo primogenito con parole di amore. «Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio», ha scritto il Capitano della Roma aggiungendo poi una serie di foto nelle sue storie in cui mostra il piccolo Christian.

Una carrellata di foto di quando era piccolissimo e stava ancora tra le braccia del papà, fotografie di quando entrava dentro le coppe vinte dalla Roma, fino a quando, ormai grande, rincorre la stessa passione del padre, quella di poter fare il calciatore. Totti al figlio ormai adolescente dedica la canzone Dov'è sempre il sole, dei Modà, testo che accompagna tutte le storie dedicate a Christian. Poi alla fine la dedica con tanto di cuore: «Auguri all'unico uomo di casa +15».

La famiglia Totti in questo momento non sta affrontando un periodo facile, dopo la morte del padre di Francesco per covid, anche il calciatore e la moglie Ilary Blasi sono risultati positivi.

