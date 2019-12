Francesco Totti e Ilary Blasi, visita a sorpresa alla Comunità di Sant Egidio: il regalo di Natale per i ragazzi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto visita alla Comunità Sant'Egidio di Ostia per portare i loro auguri di Natale e un sorriso a tutti gli ospiti del centro. Il "Pupone" e la conduttrice hanno incontrato i bambini e i ragazzi della Scuola della Pace e hanno posato per una foto tutti insieme. Per tutti è stata una visita inaspettata e speciale. I dirigenti della struttura di volontariato non avevano svelato l’identità degli amici che sarebbero venuti a trovarli e quando la coppia è entrata gli ospiti non potevano credere ai loro occhi.



Totti e Ilary sono arrivati in mattinata e sono stati letteralmente travolti dall’affetto dei ragazzi disabili. L'ex capitano della Roma ha regalato una sua maglietta di calcio autografata con la dedica «alla Comunità di Sant’Egidio con affetto e amicizia». E poi insieme alla moglie si è fatto spiegare il significato dei dipinti realizzati durante il laboratorio d'arte. «La Scuola della Pace - si legge sulla pagina Facebook ufficiale della struttura - è un centro, completamente gratuito, che si qualifica come un ambito familiare che sostiene il bambino nell'inserimento scolastico, aiuta la famiglia nel suo compito, proponendo un modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati, capace di superare barriere e discriminazioni. È animata da volontari, perlopiù giovani, che affiancano i bambini nel percorso educativo».







La coppia è arrivata a pochi giorni dal Natale e potrebbe contribuire in qualche modo all'iniziativa prevista per il 25, quando il gruppo dei volontari preparerà i pasti da servire in cinque diversi punti del municipio: nella struttura di via Baffigo 7, nell’adiacente Centro Anziani di via del Sommergibile, nella “chiesoletta” accolta nell’ex colonia (eretta a Santa Maria Stella Maris) e nel confinante centro Anziani di lungomare Paolo Toscanelli. Ad Acilia il Pranzo di Natale si farà nel centro spirituale Gianna Beretta Molla di via Amedeo Bocchi.

