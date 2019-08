Francesco Totti gioca a pallavolo sulla spiaggia, Ilary riprende tutto e poi fa una richiesta che lascia tutti sgomenti

Giovedì 22 Agosto 2019, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 10:53

Francesco Totti è un idolo di moltissimi giovani e un grane appassionato di sport. Non è raro vederlo giocare a calcio a volley in spiaggia a Sabaudia. È successo anche mercoledì: a testimoniarlo una serie di stories pubblicata da sua moglie Ilary Blasi. La Capitana ha ripreso Totti impegnato a giocare - senza grandissimo agonismo - con i suoi amici. Fin qui tutto normale, fino a quando Ilary non ha deciso di lanciare una stranissima richiesta ai tanti curiosi che si erano fermati a vedere l'ex capitano della Roma giocare.Ilary, infatti, un po' per scherzare, un po' - forse - per prendere in giro un certo fanatismo che circonda le gesta del marito ha iniziato a chiedere dei volontari per annusare le ascelle dei giocatori alla fine della partita. Tra tante risate e molti dinieghi il sondaggio, la nuova challange lanciata da Ilary Blasi si è presto scontrata con le risate generale ed è - per fortuna - cascata nel vuoto.Francesco Totti, intanto, ignaro e inconsapevole continuava a giocare a volley con i suo amici, mentre i curiosi continuavano a guardare il loro beniamino destraggiarsi sotto la rete.