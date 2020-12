Gemelli Branko, l'oroscopo del 2021: amore, lavoro&affari, salute

Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno dei Gemelli (23 maggio-22 giugno) nell'oroscopo del 2021.

Caro amico Gemelli,

che anno, il 2021, per te! Dalla fine del 2020 hai a disposizione i raggi gentili di Giove e Saturno, che dall’amico Acquario ti indicano dove cercare la fortuna: luoghi sconosciuti, nuove città, l’estero. Non è il momento di chiuderti nel solito ambiente, devi spaziare, segui la tua naturale curiosità, esplora, conosci, studia, sei cittadino del mondo ed è lì che devi andare. Un’altra stella ti favorisce, il tuo protettore Mercurio, che quest’anno ama i segni d’aria, il tuo elemento, in tutto il pianeta sarà positivo per il tuo segno otto mesi su dodici! Intelligenza, vivacità, brio, curiosità e scioltezza di parola fanno parte del tuo bagaglio personale, ma ora saranno ancora più evidenti. Insomma, un grande anno, non guastarlo con la tua solita irrequietezza… è vero, hai sempre Nettuno contro, e Urano alle spalle non è il massimo, ma le carte vincenti ce le hai tu!

Amore

Anche in amore quello che inizia è un anno di grandi esplorazioni. Se sei solo, cerca di conoscere persone lontane dai soliti giri, differenti da quelle che frequenti di solito, anche di età diverse dalla tua; se non altro, non avrai modo di annoiarti! C’è una bella freschezza nella tua vita affettiva, ti senti un po’ adolescente anche se la tua età non è più “verde”. Febbraio è molto vivace per i nuovi incontri, poi l’inizio della primavera ti porta momenti romantici e pieni di passione. La seconda parte dell’anno è sempre stimolante, ci sono buone occasioni d’incontro, splendidi attimi d’amore, ma talvolta potrebbe fare capolino la tua solita irrequietezza, quella che ti fa sbuffare senza sapere perché… cerca di non dare troppa importanza a questi momenti no, soprattutto se sei in coppia, le basi del tuo amore sono solide, e nel caso non lo siano, avrai occasioni a volontà!

Lavoro & affari

È il settore più interessante del 2021. Giove e Saturno in posizione splendida – tranne un paio di mesi fra maggio e giugno – ti spingono avanti, aprono nuovi spazi all’estero, in ambienti che sinora ti erano rimasti preclusi. Hai mille idee, sei dinamico, convincente, pieno di fascino, e le circostanze si volgono a tuo favore anche grazie a qualche colpo di fortuna. La dea bendata è dalla tua parte, quest’anno, ti consigliamo però di non fare affidamento soltanto su di lei, le buone occasioni bisogna andarsele a cercare, sarebbe un peccato sprecare queste buone stelle… Si sbrogliano situazioni legali e burocratiche del passato, ma cerca di mantenere i tuoi affari sempre in ordine, verso la fine della primavera potrebbe presentarsi qualche intoppo. Molto bene gli studenti del segno, non sarebbe male completare la tua preparazione all’estero, seguire corsi anche online. Impara le lingue!

Salute

Marte, stella della forma fisica, nel 2021 ha un andamento regolare, ma positivo per il tuo segno. I momenti di stanchezza si concentrano in pochi mesi, tra agosto e la prima metà di settembre e alla fine dell’anno, periodi di vacanza in cui potrai rallentare i ritmi senza problemi. La tenuta fisica dunque è buona, ti invitiamo però a fare attenzione a limitare le sigarette, se fumi, le bevande alcoliche e i cibi grassi ed elaborati, in particolare fra maggio e giugno. Evita il più possibile i dolci e le bevande zuccherate, sei troppo disordinato nell’alimentazione e la glicemia sale…

Il giorno chiave

Giovedì 11 febbraio, con Luna nuova, Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario, Marte e Urano in Toro, Plutone in Capricorno.

