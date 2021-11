Coppia gratta 10 euro e vince due milioni. Nello stesso bar furono incassati 70mila euro nel 2019

Gratta 10 euro e ne vince due milioni. E' successo a Conegliano (Treviso), in Veneto, dove la fortuna ha baciato una coppia che aveva acquistato un Gratta e Vinci del "Miliardario Mega" al Bar Wu in via Madonna. Lo riporta il Gazzettino. Si tratta, secondo Wu, il titolare del bar, di una coppia di frequentatori abituali del negozio.

APPROFONDIMENTI LA CURIOSITÀ 10eLotto, Campania in festa: vincite per 37.500 euro LA CURIOSITÀ Lotto, la Campania torna a sorridere: centrate vincite per 45.500 euro LE VINCITE SuperEnalotto, in Campania si celebrano due “5” da 15...

Gratta e Vinci, acquista un portafortuna plus e vince 500 mila euro a Latina

Marta, tabaccheria baciata dalla fortuna: vinti 500mila euro al gratta e vinci

I vincitori sono una coppia di clienti abituali

I due milioni sono la vincita più colossale registrata finora in città. «Della vincita - ha raccontato Wu - sono stato informato l’altra sera proprio dai fortunati che sono venuti da me con la fotocopia, che mi hanno consegnato, del tagliando del Gratta e Vinci in cui compariva tra i numeri il 43 che era tra quelli vincenti per la somma ingentissima di due milioni di euro. Era una coppia che ha voluto farmelo sapere, ma sono stati di poche parole e mi hanno semplicemente ringraziato. Mi hanno detto che si sono rivolti ad un avvocato per riscuotere la somma allo scopo di garantirsi ed evitare possibili intoppi o imprevisti».

Al Bar Wu si erano già registrate in passato diverse vincite, anche se non di tale entità, come quella di due anni fa di 70mila euro con un tagliando del “Super Sette e Mezzo” da tre euro.